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Звезду канала Disney Беллу Торн выгнали из гостиницы за наркотики
Звезду канала Disney актрису Беллу Торн с её друзьями выставили из гостиницы в Парк-Сити за употребление наркотиков.

Звезду канала Disney Беллу Торн выгнали из гостиницы за наркотики

Двадцатилетняя артистка посетила кинофестиваль "Сандэнс", где должна была представить киноленту "Нация убийц". Но перед премьерой ленты актриса отменила все интервью, сославшись на болезнь. Однако позже сотрудники гостиницы застали Торн в компании её друзей за употреблением наркотических препаратов.

Ранее Белла поведала, что в детстве её подвергали к сексуальному насилию. Откровение девушки последовало после того, как фолловеры под выложенными ею полуобнаженными фото предположили, что актрису домогались. Однако имена своих обидчиков девушка не раскрывает.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 19:10
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