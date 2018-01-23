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Samsung Galaxy Note 8 получил обновленный пакет безопасности
Программисты южнокорейской компании Samsung выпустили новый пакет данных с исправленным кодом безопасности для своего популярного флагмана Galaxy Note 8.

Samsung Galaxy Note 8 получил обновленный пакет безопасности


О выходе подобного обновления было написано в статье, которую опубликовали на официальном веб-ресурсе бренда из Южной Кореи. Таким образом, стало известно, что специалисты исправили шесть недочетов в операционной системе Android и тринадцать уязвимостей лаунчера TouchWiz.

Также программисты поработали над обновлением безопасности кода для фирменного ПО, а для какого именно, компания указала на своем официальном сайте.

На данный момент обновлением могут воспользоваться только во Франции, а что касается других регионов, то об этом еще нет никакой информации. Обновление весит около 707 мегабайт.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 19:00
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