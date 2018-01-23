Samsung Galaxy Note 8 получил обновленный пакет безопасности

О выходе подобного обновления было написано в статье, которую опубликовали на официальном веб-ресурсе бренда из Южной Кореи. Таким образом, стало известно, что специалисты исправили шесть недочетов в операционной системе Android и тринадцать уязвимостей лаунчера TouchWiz.Также программисты поработали над обновлением безопасности кода для фирменного ПО, а для какого именно, компания указала на своем официальном сайте.На данный момент обновлением могут воспользоваться только во Франции, а что касается других регионов, то об этом еще нет никакой информации. Обновление весит около 707 мегабайт.