Савичева оформила опеку над двумя детьми из детского дома

В семье Савичевой в прошлом году произошло радостное событие – артистка впервые стала матерью. В интервью исполнительница песен рассказала, что материнство ей далось тяжело. Певица поведала, что первая её беременность закончилась выкидышем, после чего певица и ее муж на протяжении длительного времени не могли зачать ребенка.Савичева сообщила, что после рождения дочери она приняла решение оформить опеку над двумя детками из детского дома. По её словам, во время просмотра анкет на сайте «Измени одну жизнь», она увидела Кристину и Сашу, после чего у артистки что-то «ёкнуло» в сердце. Юлия рассказала, что на протяжении пяти лет посещает детские дома, общается с детьми и дарит им подарки. Но о своих походах исполнительница песен предпочитала не рассказывать.