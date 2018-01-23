На Стефанию Маликову "набросились" в соцсетях из-за ее роскошной жизни

Стефания сейчас учится в МГИМО. Девушка является студенткой первого курса факультета журналистики. В свободное время дочь артиста посещает светские мероприятия, на которых показывает дорогие украшения и шикарные наряды. Недавно девушка в рамках Instagram обнародовала фото, где она изображена в магазине дорогой техники.Стефания одета в джинсовый костюм и босоножки. По словам Фолловеров, она так хорошо выглядит только потому, что ей очень повезло родиться в богатой семье. Недоброжелатели посоветовали молодой особе освободить место в вузе, так как у нее и так всё есть, а дать шанс " перспективным и умным". Фото девушки за двадцать один час собрало свыше 16 тысяч лайков.