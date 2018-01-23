На Стефанию Маликову "набросились" в соцсетях из-за ее роскошной жизни
На семнадцатилетнюю Стефанию Маликову, являющейся дочерью знаменитого отечественного исполнителя песен Дмитрия Маликова, "набросились" пользователи социальных сетей. Фолловерам не понравилось, что молодая особа показывает атрибуты роскошной жизни.
Стефания сейчас учится в МГИМО. Девушка является студенткой первого курса факультета журналистики. В свободное время дочь артиста посещает светские мероприятия, на которых показывает дорогие украшения и шикарные наряды. Недавно девушка в рамках Instagram обнародовала фото, где она изображена в магазине дорогой техники.
Стефания одета в джинсовый костюм и босоножки. По словам Фолловеров, она так хорошо выглядит только потому, что ей очень повезло родиться в богатой семье. Недоброжелатели посоветовали молодой особе освободить место в вузе, так как у нее и так всё есть, а дать шанс " перспективным и умным". Фото девушки за двадцать один час собрало свыше 16 тысяч лайков.
Стефания сейчас учится в МГИМО. Девушка является студенткой первого курса факультета журналистики. В свободное время дочь артиста посещает светские мероприятия, на которых показывает дорогие украшения и шикарные наряды. Недавно девушка в рамках Instagram обнародовала фото, где она изображена в магазине дорогой техники.
Стефания одета в джинсовый костюм и босоножки. По словам Фолловеров, она так хорошо выглядит только потому, что ей очень повезло родиться в богатой семье. Недоброжелатели посоветовали молодой особе освободить место в вузе, так как у нее и так всё есть, а дать шанс " перспективным и умным". Фото девушки за двадцать один час собрало свыше 16 тысяч лайков.