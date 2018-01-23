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Компания Microsoft снижает цены на дешевые ноутбуки для завоевания школьников
Руководство компании Microsoft приняло интересно решение касательно стоимости дешевых ноутбуков. Корпорация снизила ценники в два раза, чтобы завоевать доверие американских школ и выиграть конкуренцию у Chromebook.

Компания Microsoft снижает цены на дешевые ноутбуки для завоевания школьников


Таким образом, обычный ноутбук Lenovo обойдется покупателю в 189 долларов. Если переводить на курс рубля, то не менее 11 тысяч рублей. Тем не менее, особенной производительностью и дизайном это устройство отличаться не будет. Из себя ноутбук представляет обычный пластиковый корпус внешне и не очень впечатляющую начинку внутри. В качестве процессора будет применяться Intel Apollo Lake Celeron.

Несмотря на это, для детей здесь есть одна особенность – дисплей компьютера может поворачиваться, тем самым превращая девайс в планшетный компьютер, а детям сейчас с ними куда легче справиться.

За 299 долларов компания Microsoft модель Lenovo 300e. Это устройство уже будет слегка навороченным. Оно имеет сенсорный экран и стилус для сенсорного ввода.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 18:30
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