Компания Microsoft снижает цены на дешевые ноутбуки для завоевания школьников

Таким образом, обычный ноутбук Lenovo обойдется покупателю в 189 долларов. Если переводить на курс рубля, то не менее 11 тысяч рублей. Тем не менее, особенной производительностью и дизайном это устройство отличаться не будет. Из себя ноутбук представляет обычный пластиковый корпус внешне и не очень впечатляющую начинку внутри. В качестве процессора будет применяться Intel Apollo Lake Celeron.Несмотря на это, для детей здесь есть одна особенность – дисплей компьютера может поворачиваться, тем самым превращая девайс в планшетный компьютер, а детям сейчас с ними куда легче справиться.За 299 долларов компания Microsoft модель Lenovo 300e. Это устройство уже будет слегка навороченным. Оно имеет сенсорный экран и стилус для сенсорного ввода.