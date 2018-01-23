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Первая пилотируемая миссия космонавтов к станции Deep Space Gateway состоится в 2027 году
Стало известно, что первый пилотируемый полет корабля «Федерация» вместе с российским экипажем к международной лунной станции может состояться уже в 2027 году. Запуск к Луне будет производиться посредством использования сверхтяжелой ракеты.

Первая пилотируемая миссия космонавтов к станции Deep Space Gateway состоится в 2027 году


Специалисты из РКК «Энергия» также рассказали о том, какой будет модификация ракеты-носителя. Ожидается, что она получит от ракеты «Союз-5» два боковых ускорителя и первую ступень. При этом масса объекта составит 1440 тонн. Поднять в небо ракета сможет до 50 тонн нагрузки.

Известно, что первая высадка российских космонавтов на Луну может случиться в 2030 году. Именно для этого полета специалисты собираются применить сверхтяжелый носитель. Также сообщается, что в будущем модификация указанной ракеты будет весить еще больше – 2800 тонн. Также не исключается увеличение показателя максимальной грузоподъемности.
Наука
Добавил: Роман Мирный Вчера, 18:20
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