Первая пилотируемая миссия космонавтов к станции Deep Space Gateway состоится в 2027 году

Специалисты из РКК «Энергия» также рассказали о том, какой будет модификация ракеты-носителя. Ожидается, что она получит от ракеты «Союз-5» два боковых ускорителя и первую ступень. При этом масса объекта составит 1440 тонн. Поднять в небо ракета сможет до 50 тонн нагрузки.Известно, что первая высадка российских космонавтов на Луну может случиться в 2030 году. Именно для этого полета специалисты собираются применить сверхтяжелый носитель. Также сообщается, что в будущем модификация указанной ракеты будет весить еще больше – 2800 тонн. Также не исключается увеличение показателя максимальной грузоподъемности.