«Яндекс» открывает «Школу анализа данных» в Тель-Авиве
Университет Тель-Авива планирует открытие филиала «Школы анализа данных», организатором которой выступает российская технологическая компании «Яндекс». Факт открытия может произойти уже в период осени 2018 года.
В сообщениях отмечается, возможности филиала ШАД позволят получать дополнительное всестороннее образование в разных областях. Студентам, аспирантам и молодым специалистам предоставят обучение, длительностью один год, в соответствии с специально подготовленной программой. Направление обучения затрагивает самые актуальные области, включая искусственный интеллект. Возможность поступления в ШАД, напрямую зависит от результатов прохождения конкурса.
Елена Бунина, гендиректор «Яндекса» в России, рассказала, что традиции ШАД опираются на советскую математическую школу, в соответствии с этим, филиалом реализовываются те же принципы. В дополнение отмечено, что под обсуждением возможность работы в израильском филиале преподавателей из России.
В сообщениях отмечается, возможности филиала ШАД позволят получать дополнительное всестороннее образование в разных областях. Студентам, аспирантам и молодым специалистам предоставят обучение, длительностью один год, в соответствии с специально подготовленной программой. Направление обучения затрагивает самые актуальные области, включая искусственный интеллект. Возможность поступления в ШАД, напрямую зависит от результатов прохождения конкурса.
Елена Бунина, гендиректор «Яндекса» в России, рассказала, что традиции ШАД опираются на советскую математическую школу, в соответствии с этим, филиалом реализовываются те же принципы. В дополнение отмечено, что под обсуждением возможность работы в израильском филиале преподавателей из России.
Наука
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 18:10