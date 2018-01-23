«Яндекс» открывает «Школу анализа данных» в Тель-Авиве

В сообщениях отмечается, возможности филиала ШАД позволят получать дополнительное всестороннее образование в разных областях. Студентам, аспирантам и молодым специалистам предоставят обучение, длительностью один год, в соответствии с специально подготовленной программой. Направление обучения затрагивает самые актуальные области, включая искусственный интеллект. Возможность поступления в ШАД, напрямую зависит от результатов прохождения конкурса.Елена Бунина, гендиректор «Яндекса» в России, рассказала, что традиции ШАД опираются на советскую математическую школу, в соответствии с этим, филиалом реализовываются те же принципы. В дополнение отмечено, что под обсуждением возможность работы в израильском филиале преподавателей из России.