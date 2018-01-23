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Виктория Дайнеко предстала в сексапильном образе женщины Вамп
Знаменитая исполнительница Виктория Дайнеко на новеньком снимке повергла в шок своих подписчиков откровенным образом женщины Вамп. После целой череды сексуальных фото, публикация знаменитости вызвала не совсем однозначное чувство.

Виктория Дайнеко предстала в сексапильном образе женщины Вамп


На личной страничке девушки в социальной сети появился фотоснимок, на котором популярная исполнительница предстала в непредсказуемом образе женщины Вамп. На данном фото у девушки был яркий макияж, украшения, высокие сапоги на каблуке, а также удлиненный пиджак из велюра, что смогло сделать певицу совсем не похожей на саму себя. На снимке Дайнеко позирует стоя на одном колене, распустив свои длинные волосы и касаясь пальчиками руки краешка своих красных чувственных губ.

Фото со скоростью света облетело весь интернет и всего за несколько часов сумело насобирать более пяти тысяч лайков и всевозможных комментариев. Как считают большинство фанатов, данный снимок получился эффектным, а саму красотку было приятно увидеть в совершенно непредсказуемом для нее образе.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 18:00
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