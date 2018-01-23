В РКК «Энергия» рассказали о корабле «Федерация»

Микрин рассказал, что «Федерацию» можно будет использовать не один раз. Многоразовый аппарат позволит при каждой миссии обеспечивать экипаж комфортом и безопасностью. Для посадки было сделано специальное смягчающее устройство, чтобы свести на нет удар о поверхность во время приземления.Интересно, что Микрин также добавил слова о конечном результате лунной программы, то есть о том, что должно получиться по ее окончанию. Таким образом, в дальнейшем «Роскосмос» планирует создать на Луне базу и при этом не исключается добыча полезных ресурсов на поверхности спутника.Первый корабль «Федерация» должен появиться в 2021 году. Внутри смогут поместить 4-5 человек экипажа.