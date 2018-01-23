Специалисты нашли метод борьбы с токсинами в яде сколопендры

Сколопендра вводит ядовитое вещество при укусе, воздействуя данным образом на легкие жертвы, а так же под влияние попадают нервная и сердечно-сосудистая системы. Так сколопендрой удается получить свою добычу, размеры которой иногда значительно превышают саму хищницу. Радует то, что люди не подходят для подобного рациона, но укус сколопендры оказывает свое действие на негативные последствия для здоровья.Ретигабин, как противоядие, проявил свои способности после научных экспериментов на мышах. Ядом сколопендры сужаются калиевые каналы, а ретигабином они приводятся в норму, воздействуя как расширитель. В настоящее время научные работники уже могут использовать полученные данные для помощи людям, жертвам сколопендры.