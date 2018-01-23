АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Мужские гаремы: Женщины с их помощью бросали вызов обществу и рожали здоровое потомство
EUR 69.07 USD 56.41
Курс валют на 24.01.2018

Специалисты нашли метод борьбы с токсинами в яде сколопендры
Группой американских специалистов, совместно с экспертами, представителями КНР, выяснено, что действие яда китайской рыжей сколопендры, зависит от основной его составляющей - токсина SsTx. Токсин можно успешно обезвреживать, применением ретигабина. Данное лекарственное средство назначают пациентам при лечении эпилепсии.

Сколопендра вводит ядовитое вещество при укусе, воздействуя данным образом на легкие жертвы, а так же под влияние попадают нервная и сердечно-сосудистая системы. Так сколопендрой удается получить свою добычу, размеры которой иногда значительно превышают саму хищницу. Радует то, что люди не подходят для подобного рациона, но укус сколопендры оказывает свое действие на негативные последствия для здоровья.
Специалисты нашли метод борьбы с токсинами в яде сколопендры


Ретигабин, как противоядие, проявил свои способности после научных экспериментов на мышах. Ядом сколопендры сужаются калиевые каналы, а ретигабином они приводятся в норму, воздействуя как расширитель. В настоящее время научные работники уже могут использовать полученные данные для помощи людям, жертвам сколопендры.
Наука
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 17:40
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые создали синтетический вирус оспы
В небе над Германией вертолет столкнулся с
Зарубежные студенты будут учиться у россиян
Население побережья Аляски предостерегли о
Певица Надежда Дорофеева покрасовалась формами на
Трамп унижает министра торговли США, сомневаясь в
Просмотреть все новости