Рост уровня воды в Сене грозит наводнением Парижу

Сильный подъем воды в чертах Парижа вызвали ливни и потепление после продолжительных горных снегопадов.По последним данным, в Сене уровень воды уже поднялся до 4,5 метров и продолжает расти – он может достигнуть отметки в 5,1 метра.В связи с такой ситуацией навигация по реке остановлена на ближайшую неделю. Помимо этого, проезд по набережным запрещен, а за ситуацией в тоннелях и метро следит полиция.«Желтый» уровень предупреждения о неблагоприятных погодных условиях объявлен в Париже.Напомним, летом 2016 года уровень Сены поднимался больше, чем на 6 метров. Самые разрушительные наводнения в истории Парижа были зафиксированы в 1910 и 1658 годах, когда вода поднималась выше нормального уровня на 8,68 и 8,81 метра.