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Рост уровня воды в Сене грозит наводнением Парижу
В Сене растет уровень воды, из-за чего Париж находится под угрозой наводнения.
Рост уровня воды в Сене грозит наводнением Парижу


Сильный подъем воды в чертах Парижа вызвали ливни и потепление после продолжительных горных снегопадов.

По последним данным, в Сене уровень воды уже поднялся до 4,5 метров и продолжает расти – он может достигнуть отметки в 5,1 метра.

В связи с такой ситуацией навигация по реке остановлена на ближайшую неделю. Помимо этого, проезд по набережным запрещен, а за ситуацией в тоннелях и метро следит полиция.

«Желтый» уровень предупреждения о неблагоприятных погодных условиях объявлен в Париже.

Напомним, летом 2016 года уровень Сены поднимался больше, чем на 6 метров. Самые разрушительные наводнения в истории Парижа были зафиксированы в 1910 и 1658 годах, когда вода поднималась выше нормального уровня на 8,68 и 8,81 метра.
В мире / Происшествия
Добавил: Марина Полянская Вчера, 17:30
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