Новое поколение универсала Audi A6 Avant запечатлели на тестах

Автомобиль Audi A6 Avant получил стильный дизайн, который присущ новой модельной линейке немецкого бренда. В настоящее время новинка проходит дорожные тестирования.Судя по опубликованным фотографиям, передняя часть кузова универсала Audi A6 Avant имеет большое сходство с прототипом седана Audi A6 2019 модельного года. Автомобиль получил массивную радиаторную решётку и зауженные светодиодные фары головного света. Дверь багажного отделения получила большой угол наклона. За счёт использования новых материалов автомобиль стал весить значительно меньше.В моторную гамму автомобиля входят 4-цилиндровые турбированные агрегаты. После запуска в серийное производство Audi A6 Avant, немецкие производители планируют разработать рестайлинговую версию Audi S6 с более производительным мотором.