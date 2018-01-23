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Новое поколение универсала Audi A6 Avant запечатлели на тестах
В сети интернета появились первые фотографии нового автомобиля Audi A6 Avant. Официальная презентация новинки ожидается в марте текущего года на автосалоне в Женеве.

Новое поколение универсала Audi A6 Avant запечатлели на тестах


Автомобиль Audi A6 Avant получил стильный дизайн, который присущ новой модельной линейке немецкого бренда. В настоящее время новинка проходит дорожные тестирования.

Судя по опубликованным фотографиям, передняя часть кузова универсала Audi A6 Avant имеет большое сходство с прототипом седана Audi A6 2019 модельного года. Автомобиль получил массивную радиаторную решётку и зауженные светодиодные фары головного света. Дверь багажного отделения получила большой угол наклона. За счёт использования новых материалов автомобиль стал весить значительно меньше.

В моторную гамму автомобиля входят 4-цилиндровые турбированные агрегаты. После запуска в серийное производство Audi A6 Avant, немецкие производители планируют разработать рестайлинговую версию Audi S6 с более производительным мотором.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 17:20
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