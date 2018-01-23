Республика Беларусь с февраля повышает тарифы на транспортировку российской нефти

Правительство Беларуси приняло новые тарифы транспортировки нефти по трубопроводам. По сведениям экспертов, он вступить в действие 1 февраля 2017 года. Отныне, нефтепровод "Дружба" (на маршруте Унеча — Адамова Застава) будет перекачивать российскую нефть дороже на 307 рублей за тонну.По иному маршруту Унеча — Броды цена повышается до 132 рублей. Одновременно, по другим маршрутам, цены возрастут от 6.7% до 16,8%. Эксперты говорят, что такая тенденция будет продолжена и в дальнейшем.