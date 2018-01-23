Дочка Глаголевой трогательно поздравила отца с днем рождения

Жена спортсмена Александра Овечкина называет своего папу главным человеком в ее жизни и всегда благодарит его за поддержку, которая постоянно ощущается даже тогда, когда его нет поблизости. Дочка пожелала в день рождения своему родителю крепкого здоровья и успехов.А к пожеланиям девушка добавила фото, где позирует с молодым папочкой. Подписчики присоединились к поздравлению и пожелали виновнику торжества всего самого наилучшего.Стоит напомнить, что Анастасия уже как-то делилась семейными снимками из архива. На том фото она еще малышкой сидела на руках у родителей. Тогда читатели решили, что белокурая малышка очень похожа на свою знаменитую маму. Но, если посмотреть на Анастасию уже взрослую, то можно смело сказать, что она практически копия Кирилла Шубовского, своего отца.