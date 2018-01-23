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Любовница Бекхэма отказалась заработать на похождениях экс-футболиста‍
Ребекка Лус отказалась от возможности заработать на своей истории, связанной со взаимоотношениям с известным экс-футболистом Дэвидом Бекхэмом. В частности, девушке предложили 1 миллион фунтов за съемки в фильме, который посвящен личной жизни знаменитого спортсмена.

Известная модель Ребекка Лус получила огромную популярность в том числе благодаря своему роману с футболистом мирового уровня, который выступал за команду «Реал Мадрид». Несмотря на то, что пиар-менеджер модели был уверен в том, что фильм удастся снять и в нем будут рассекречены многие подробности личной жизни Бекхэма, однако Ребекка Лус все же не согласилась на такие условия, отказавшись рассказывать деликатные подробности их взаимоотношений.

Любовница Бекхэма отказалась заработать на похождениях экс-футболиста&#8205;


Помимо этого, модель была крайне удивлена столь странным предложением от своего коллеги по работе, не рассчитывая на то, что могли предположить раскрытие деталей ее личной жизни. Следует отметить, что самый футболист Дэвид Бекхэм отказывается признавать достоверность слухов, что между ним и моделью были какие-то любовные отношения. Таким образом, поклонникам так и не удастся узнать интересные подробности личной жизни легендарного футболиста, который ныне наслаждается идеальной семейной жизнью.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: maxran Сегодня, 13:22
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