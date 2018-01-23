Валерий Рязанский предложил доставлять пьяных людей в вытрезвители без их согласия

Валерий Рязанский, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике, выступил с инициативой доставлять людей в состоянии сильного алкогольного опьянения, не нуждающихся в помощи медиков, в спецучреждения – вытрезвители или центры детоксикации, чтобы они «проспались». Причем делать это, по его мнению, нужно даже без их согласия.В качестве примера Рязанский привел Татарстан, где людей в состоянии сильного алкогольного опьянения доставляют не в дежурные больницы, а в центры детоксикации. Там в круглосуточном режиме работают наркологи, фельдшеры, наркологи, психиатры и психологи.Рязанский рассказал, что в этих центрах пациентов проверяют на наличие опасных инфекций и за ними установлено видеонаблюдение.