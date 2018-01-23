Валерий Рязанский предложил доставлять пьяных людей в вытрезвители без их согласия
Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский предложил пьяных людей доставлять в спецвытрезвеители даже без их согласия, чтобы они там могли проспаться.
Валерий Рязанский, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике, выступил с инициативой доставлять людей в состоянии сильного алкогольного опьянения, не нуждающихся в помощи медиков, в спецучреждения – вытрезвители или центры детоксикации, чтобы они «проспались». Причем делать это, по его мнению, нужно даже без их согласия.
В качестве примера Рязанский привел Татарстан, где людей в состоянии сильного алкогольного опьянения доставляют не в дежурные больницы, а в центры детоксикации. Там в круглосуточном режиме работают наркологи, фельдшеры, наркологи, психиатры и психологи.
Рязанский рассказал, что в этих центрах пациентов проверяют на наличие опасных инфекций и за ними установлено видеонаблюдение.
Валерий Рязанский, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике, выступил с инициативой доставлять людей в состоянии сильного алкогольного опьянения, не нуждающихся в помощи медиков, в спецучреждения – вытрезвители или центры детоксикации, чтобы они «проспались». Причем делать это, по его мнению, нужно даже без их согласия.
В качестве примера Рязанский привел Татарстан, где людей в состоянии сильного алкогольного опьянения доставляют не в дежурные больницы, а в центры детоксикации. Там в круглосуточном режиме работают наркологи, фельдшеры, наркологи, психиатры и психологи.
Рязанский рассказал, что в этих центрах пациентов проверяют на наличие опасных инфекций и за ними установлено видеонаблюдение.
Общество
Добавил: Марина Полянская Вчера, 17:00