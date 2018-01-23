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Компания Netflix лишилась 39 миллионов долларов из-за скандала с Кевином Спейси
Боссы популярного канала Netflix лишились 39 миллионов долларов из-за отказа продемонстрировать в телеэфире отснятые серии «Карточного домика». Эпизоды не покажут телезрителям из-за того, что центральный герой шоу Кевин Спейси оказался задействован в скандале.

Компания Netflix лишилась 39 миллионов долларов из-за скандала с Кевином Спейси


До того момента как актера обвинили в сексуальных домогательствах, были отсняты два выпуска очередного сезона «Карточный домик», которые не будут показаны в телезрителям.

Капитализация компании Netflix достигла отметки в сто миллиардов долларов. Прибыль интернет-сервиса возросла на 32 процента в сравнении с показателями предыдущего года. Чистый же доход составил 559 миллионов долларов.

СМИ сообщили о том, что Кевин Спейси не будет продолжать сниматься в политическом шоу еще в ноябре. Контракт с актером был разорван после обвинений в сексуальных домогательствах. Актер Энтони Рэпп сообщил о том, что Спейси соблазнил его, когда он был подростком. С подобными заявлениями выступили некоторые коллеги актера по съемочной площадке.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: Daria Вчера, 16:50
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