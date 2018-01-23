23 января объявят номинантов кинопремии Оскар

Кинонаграда каждый год вручается выдающимся представителям кинематографа. В 2018 году, на взгляд аналитиков, есть яркие номинанты, заслуживающие кинопремии.О процессе отбора участников сообщил один из представителей киноакадемии. Отбор начинают из составленного лог-листа претендентов, после этого внимание переключается на шорты-листы. Официально список претендентов объявят 23 января.Сообщается, что главным фаворитами и соперниками на церемонии станут фильмы «Форма воды» Гильермо дель Торо, «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» Мартина Макдонаха, «Леди Берд» Греты Гервиг, «Темные времена» Джо Райта и «Дюнкерк» Кристофера Нолана. В список актеров, претендующих на популярную кинонаграду, в этом году включены, как старожилы кинобизнеса (Гэри Олдман), так и дебютанты (Тимоти Шаламе).