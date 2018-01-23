Татьяна Африкантова призналась, что на "Доме-2" всё по сценарию

Зрители, конечно, и прежде предполагали, что именно так и происходит на реалити-шоу ТНТ, однако не могли и подумать, что об этом станет говорить родительница Марина Африкантовой. Фолловеры в один голос отметили, что таким образом женщина в который раз уже подставляет свою кровиночку. Кроме того, поклонники Марины, не так давно расставшейся и помирившейся с Романом Капаклы, стали ещё больше волноваться за роман своего кумира.Как известно, некогда и бывшая жительница главной телестройки страны Элина Камирен рассказала о её проекта, заявив, что всё происходит по сценарию, а у участников нет выбора, и на фоне непослушания их немедленно отправят за ворота без права на возвращение.Несколько дней назад, напомним, Марину подставил и Капаклы, выложивший в Instagram далеко не самый удачный снимок с любимой девушкой. Популярный атлет забыл использовать фотошоп и снова показал зрителям большие морщины улыбчивой блондинки.