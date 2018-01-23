Ulefone Power 3 Max получит батарею на 13000 мАч

Напомним, прошлая модель Power 3 удивила многочисленных покупателей внушительным аккумулятором на 6000 мАч, однако разработчики решили не останавливаться на достигнутом, выпустив еще более продвинутую модификацию гаджета. Таким образом, благодаря аккумулятору на 13000 мАч даже в активном состоянии смартфон сможет проработать порядка 1 суток. Отличный дизайн и прочный материал корпуса также будет способствовать повышенному спросу на новую модель Power 3 Max.Также известно, что смартфон получил высокопроизводительный процессор Helio P23 с частотой 1,9 Ггц. Помимо этого, оперативная память устройства не раскрывается, однако встроенной памяти будет 64 гигабайта в самой доступной модификации смартфона. Для пользования всеми продвинутыми опциями здесь установлена свежая операционная система Android 8.1 Oreo, которая способствует быстрому выполнению любых задач и запуску игр. Ориентировочная стоимость для американского рынка составит всего 230 долларов, что может также повлиять на повышенный интерес публике к новинке смартфона.