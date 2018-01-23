Продолжение кинокартины про приключения Паддингтона не пустили на экраны ради российского «Скифа»

В ленте речь идет о скифах – воинах, ставших наемниками. Главный герой ратник Лютобор отправляется в степь для того чтобы найти скифов и спасти свою семью. В провожатые он берет себе скифа Куницу, который проведет его через все препятствия и станет другом.В кинотеатрах на этой неделе также можно посмотреть российскую драму «Движение вверх», комедию «Ёлки новые», анимационные картины «Три богатыря и принцесса Египта» и «Фердинанд». В прокате продолжают держать высокие позиции новинки - «Величайший шоумен» и «Джуманджи: Зов джунглей». Помимо того, зрители могут посмотреть первую часть картины «Приключения Паддингтона».