Продолжение кинокартины про приключения Паддингтона не пустили на экраны ради российского «Скифа»
Очередная кинонеделя в РФ началась со скандала. Старт премьеры «Приключения Паддингтона-2» перенесли на начало февраля. Глава Министерства культуры Владимир Мединский пояснил эту ситуацию так. «Картина не должна отбирать экранное время у фильмов отечественных производителей, которые выходят в январе». Имеется ввиду исторический фильм «Скиф».
В ленте речь идет о скифах – воинах, ставших наемниками. Главный герой ратник Лютобор отправляется в степь для того чтобы найти скифов и спасти свою семью. В провожатые он берет себе скифа Куницу, который проведет его через все препятствия и станет другом.
В кинотеатрах на этой неделе также можно посмотреть российскую драму «Движение вверх», комедию «Ёлки новые», анимационные картины «Три богатыря и принцесса Египта» и «Фердинанд». В прокате продолжают держать высокие позиции новинки - «Величайший шоумен» и «Джуманджи: Зов джунглей». Помимо того, зрители могут посмотреть первую часть картины «Приключения Паддингтона».
В ленте речь идет о скифах – воинах, ставших наемниками. Главный герой ратник Лютобор отправляется в степь для того чтобы найти скифов и спасти свою семью. В провожатые он берет себе скифа Куницу, который проведет его через все препятствия и станет другом.
В кинотеатрах на этой неделе также можно посмотреть российскую драму «Движение вверх», комедию «Ёлки новые», анимационные картины «Три богатыря и принцесса Египта» и «Фердинанд». В прокате продолжают держать высокие позиции новинки - «Величайший шоумен» и «Джуманджи: Зов джунглей». Помимо того, зрители могут посмотреть первую часть картины «Приключения Паддингтона».
Культура
Добавил: Daria Вчера, 16:20