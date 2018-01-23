Элина Камирен попалась на обмане, заявив, что не сможет поехать в США с дочкой

Как известно, объясняя свою одиночную поездку в Америку, бывшая участница "Дома-2" обругала отца своего ребёнка Александра Задойнова, который, как сказала телезвезда, не захотел подписывать разрешение на отправку отпрыска за границу. На самом деле данная бумага сейчас находится на руках у Элины, и Задойнов её давно подписал. Многие поспешили поверить этому и теперь обвиняют знаменитость во лжи.Наблюдательные люди, следящие за жизнью Камирен, вспомнили, что соглашение, связанное с поездкой девочки за границу, молодой человек подписал ещё несколько лет назад, в частности, в 2015 году. При этом действовать оно будет до 2018 года. Поэтому лететь в Соединённые Штаты вместе со своей кровиночкой Элина может смело хоть сейчас, а если не сделает этого, то исключительно по своему желанию.Несколько недель назад, напомним, Элина также обвинила Александра в корыстной благотворительности, которая позволяет ему получать хорошую прибыль, и безвозмездная помощь людям, по её словам, его совсем не интересует.