Ольга Орлова возмутила женщин сравнением с чайным пакетиком‍

Однако некоторые подписчики телеведущей уточнили, что такая фраза является оскорблением в том числе и для всех российских женщин. Подписчики практически моментально дали оценку поддержанной фразе Ольгой Орловой, высказав соответствующие оскорбительные мнения. Большинство девушек сходились во мнении, что сравнивать представительниц слабого пола с пакетиком чая является крайне грубым и непозволительным действием. Но нашлись и такие подписчики, которые все же нашли в себе силы отреагировать с некоторой долей юмора.В частности, некоторые девушки поинтересовались у телеведущей проекта «Дом-2» о том, а что делать с «пакетиком чая» после того, как им уже воспользовались и он больше не способен перенять отличный вкус чая. Сама Ольга Орлова никак не прокомментировала такую реакцию подписчиков, посчитав правильным промолчать и остаться при своем мнении. Несмотря на такой негатив, количество поклонников телепроекта «Дом-2» не уменьшается, а только завоевывает других телезрителей.