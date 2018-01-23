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Обновленный кроссовер Honda HR-V рассекретили до премьеры
Кроссовер Honda HR-V, который на некоторых рынках реализуется под названием Vezel, получил рестайлинг. Автомобилю обновили светодиодные фары, решётку радиатора и передний бампер, а оптика кроссовера по стилю напоминает модель Acura.

Обновленный кроссовер Honda HR-V рассекретили до премьеры


В настоящее время пока неизвестно, какие именно изменения получит задняя часть рестайлингового автомобиля Honda HR-V. В салоне кроссовера кардинальных изменений не ожидается, но здесь может появиться современная мультимедийная система.

Презентация обновлённого автомобиля Honda HR-V ожидается в ближайшее время. На китайском рынке данная модель реализуется под названием Vezel. В качестве силовой установки предлагается 1,5-литровый агрегат мощностью 131 лошадиную силу, а также гибридный агрегат.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 16:10
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