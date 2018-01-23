Кубинский подросток умер в США после удаления гигантской опухоли на лице

Эмануэль Зейес, которому было 14 лет, страдал от полиостотической фиброзной дисплазии. Это заболевание, при наличии которого часть костной ткани заменяется волокнистой. С детства у мальчика были проблемы с ногами, а когда он достиг подросткового возраста, у него появилось образование на лице.Маленькая поначалу опухоль разрослась за два года до размеров баскетбольного мяча. Мешая есть и дышать, образование угрожало жизни Эмануэля. Из-за большой массы опухоли у мальчика могла сломаться шея.Помочь Эмануэлю в 2017 году вызвался Роберт Маркс, глава отделения челюстно-лицевой хирургии из Университета Майами, который уже проводил ранее подобные операции.12 января провели операцию, которая длилась 12 часов. Спустя несколько дней после нее у мальчика отказали легкие и почки. 19 января подросток скончался.