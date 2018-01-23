Ольга Рапунцель возмутила зрителей, попросив помощи у матери Дмитрия Дмитренко

К слову, на этот раз Ольга не поступила никак, но очень хочет, чтобы пошевелилась мать Дмитрия Дмитренко. Девушка не понимает, с какой стати ей одной приходится ухаживать за будущей дочкой. Видимо, телезвезду очень вдохновила дружная семья Таты Блюменкранц, родительница которой постоянно находится рядом со своей внучкой. Да и мать Дмитрия, не сомневается Ольга, могла бы найти время, чтобы приехать на проект по той же причине.Далеко не все фолловеры, конечно, согласились с Рапунцель, и даже стали критиковать её, а также призвали вспомнить о своей матери. Подписчики до сих пор не могут понять, почему Ольга хочет, чтобы о её будущем первенце заботилась именно свекровь, когда и сама она не является сиротой.Несколько дней назад, как известно, Ольга заявила, что больше не собирается доказывать свою беременность тем, кто считает, что она ходит с накладным животом. По словам Рапунцель, последняя пикантная фотосессия, там участница "Дома-2" предстала в купальнике, является лучшим доказательством.