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Ольга Рапунцель возмутила зрителей, попросив помощи у матери Дмитрия Дмитренко
Беременная Ольга Рапунцель снова возмутила своим поведением зрителей, которые, как известно, очень часто не могут понять, с какой стати девушка поступает так или иначе.

К слову, на этот раз Ольга не поступила никак, но очень хочет, чтобы пошевелилась мать Дмитрия Дмитренко. Девушка не понимает, с какой стати ей одной приходится ухаживать за будущей дочкой. Видимо, телезвезду очень вдохновила дружная семья Таты Блюменкранц, родительница которой постоянно находится рядом со своей внучкой. Да и мать Дмитрия, не сомневается Ольга, могла бы найти время, чтобы приехать на проект по той же причине.

Ольга Рапунцель возмутила зрителей, попросив помощи у матери Дмитрия Дмитренко

Далеко не все фолловеры, конечно, согласились с Рапунцель, и даже стали критиковать её, а также призвали вспомнить о своей матери. Подписчики до сих пор не могут понять, почему Ольга хочет, чтобы о её будущем первенце заботилась именно свекровь, когда и сама она не является сиротой.

Несколько дней назад, как известно, Ольга заявила, что больше не собирается доказывать свою беременность тем, кто считает, что она ходит с накладным животом. По словам Рапунцель, последняя пикантная фотосессия, там участница "Дома-2" предстала в купальнике, является лучшим доказательством.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 12:25
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