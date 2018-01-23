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Анна Курникова показала, как выглядит ее фигура через месяц после родов
Анна Курникова опубликовала видео, на котором показала, что всего через месяц после родов ее фигура выглядит так, словно она и не была беременна.
Анна Курникова показала, как выглядит ее фигура через месяц после родов


Анна Курникова и Энрике Иглесиас в декабре 2017 года впервые стали родителями. У них родилась двойня. Прошел всего месяц после появления близнецов на свет, а 36-летняя теннисистка продемонстрировала на удивление стройную фигуру.

В личном аккаунте Instagram Анна Курникова опубликовала позитивное видео, снятое в Майами. В ролике молодая мама во время прогулки на небольшой яхте по водам Атлантического океана танцует зажигательно под песню Энрике Иглесиаса.

На Анне надет спортивный костюм свободного кроя, но даже в таком просторном наряде видна невероятно стройная фигура бывшей теннисистки.

Фолловеры активно обсуждают увиденное. Одни восхищаются тем, как выглядит Курникова после родов, другие скептически относятся к ее подозрительно быстрому возвращению к прежним формам.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 12:45
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