Анна Курникова показала, как выглядит ее фигура через месяц после родов

Анна Курникова и Энрике Иглесиас в декабре 2017 года впервые стали родителями. У них родилась двойня. Прошел всего месяц после появления близнецов на свет, а 36-летняя теннисистка продемонстрировала на удивление стройную фигуру.В личном аккаунте Instagram Анна Курникова опубликовала позитивное видео, снятое в Майами. В ролике молодая мама во время прогулки на небольшой яхте по водам Атлантического океана танцует зажигательно под песню Энрике Иглесиаса.На Анне надет спортивный костюм свободного кроя, но даже в таком просторном наряде видна невероятно стройная фигура бывшей теннисистки.Фолловеры активно обсуждают увиденное. Одни восхищаются тем, как выглядит Курникова после родов, другие скептически относятся к ее подозрительно быстрому возвращению к прежним формам.