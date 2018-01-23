Певец Радик Юльякшин показал в соцсетях фото с красоткой‍

Вместе с тем, ранее эту девушку никто не видел рядом с популярным исполнителем, тогда как поклонники стали проворачивать различные версии относительно того, кем является новая пассия Юльякшина. Примечательно, более внимательные подписчики высказали предположение, что внешность новой девушки во многом походит на Гульназ Асаеву, которую длительное время предполагали как подругу певца.Однако после многочисленных версий относительно новой девушки, отображенной на фотографии, оказалось, что речь идет лишь о новом клипе, где она выступает в качестве второй половинки Радика Юльякшина. Таким образом, никаких любовных связей популярного исполнителя и показанной девушки не существует, а снимок является частью актерской игры. Напомним, еще совсем недавно популярный певец принял участие в съемках тематического ролика, связанного с работой ГИБДД.