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Татьяне Булановой понадобилась госпитализация‍ в госпиталь
Популярная российская певица Татьяна Буланова была вынуждена провести ночь в питерском медицинском госпитале. Столь неожиданная новость опубликована на ее странице в соцсети.

В частности, девушка поделилась со своими поклонниками фотографией, на которой не составит труда распознать длинный коридор классического медицинского учреждения. Татьяна Буланова старается держать в курсе многочисленных подписчиков, которым удалось узнать, что певица провела ночь в больнице из-за внезапно возникших проблем со здоровьем. Несмотря на повышенный интерес пользователей о том, что послужило причиной обращения к медикам, Буланова до сих пор не комментирует сложившейся ситуации.

Татьяне Булановой понадобилась госпитализация&#8205; в госпиталь


Не исключено, что в скором времени певица найдет время на то, чтобы рассказать о случившемся, тем самым успокоив многочисленную армию поклонников. Несмотря на то, что последние семь лет Татьяна Буланова практически ничего нового не записывала, однако в конце прошлого года вышел новый альбом, который получил имя «Это я». Вполне возможно, что в нынешнем году певица продолжить активную музыкальную деятельность и сможет порадовать своих фанатов новыми приятными композициями.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: maxran Сегодня, 11:30
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