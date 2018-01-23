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Шепелев признался, что до сих пор разговаривает с Фриске‍
Известный телеведущий и шоумен Дмитрий Шепелев признался перед общественностью в том, что до сих пор периодически общается с умершей супругой Жанной Фриске. Столь неожиданное заявление мужчина озвучил в ходе программы «На самом деле», где поддержал гостя, который лишился супруги в 2009 году.

Вместе с тем, если некоторым гостям в студии показались странные факты общения с умершими людьми, то телеведущий Дмитрий Шепелев согласился с такой версией, признавшись в личном опыте общения с Жанной Фриске. В свою очередь, приглашенный гость Валерий Гаркалин по своей судьбе оказался крайне схож с тем, что происходило в жизни популярного шоумена. Напомним, Дмитрий Шепелев до сих пор не может смириться со смертью певицы Жанны Фриске, которая после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием скончалась в 2015 году.

Шепелев признался, что до сих пор разговаривает с Фриске&#8205;


Несмотря на то, что в семье Шепелева и Фриске остался маленький сын Платон, отношения с родственниками певицы до сих пор обострены и не удается достичь взаимопонимания в данном вопросе. Неоднократно на телеэкранах раскрывались подробности обострения между телеведущим и родными умершей певицы. В последнее время Дмитрий Шепелев старается не акцентировать внимание на взаимоотношениях с родителями Жанны Фриске.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: maxran Сегодня, 11:21
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