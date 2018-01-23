АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Скрытые угрозы морей: Корабли во время плавания сталкиваются с космическими объектами и различными творениями природы
EUR 69.27 USD 56.63
Курс валют на 23.01.2018

Екатерина Зиновьева рассказала о чувствах к Александру Гобозову
Екатерина Зиновьева рассказала о своих чувствах к Александру Гобозову, который совсем недавно вернулся на проект "Дом-2", где намерен строить с ней отношения, и призналась, что её к нему сильно влечёт.

Как написала девушка в блоге, её нынешнее ощущение, скорее всего, знакомы любой представительнице слабого пола, которая хоть однажды влюблялась в парня. Екатерина долго ждала Александра и теперь радуется каждый раз, когда молодой человек находится рядом. Девушка надеется на долгие отношения с этим человеком.

Екатерина Зиновьева рассказала о чувствах к Александру Гобозову

К слову, заглядывать в будущее Екатерина не торопится, и не хочет, боясь сглазить своё счастье. В данный момент она просто довольствуется тем, что имеет, и скромно продолжает верить, что дальше будет ещё лучше.

"Я так долго его ждала. В жизни добивалась всего сама, и тут на меня свалилось великолепное счастье. Но сглазить очень боюсь, поэтому я довольствуюсь сейчас тем, что у меня есть", - написала девушка.

Несколько дней назад, напомним, Гобозов заявил, что намерен не только оставаться участником реалити-шоу, но и видеться с сыном каждый день. Александр верит, что организаторы пойдут ему навстречу и предоставят такую возможность.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 10:54
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Виктория Дайнеко шокировала откровенно
Спорткар Alfa Romeo 6C дебютирует на рынке к 2020
Любовница Бекхэма отказалась заработать на
Минфин сообщил об увеличении внутреннего долга
Вице-президент США отрицает внебрачную связь
Массовое производство электрического хэтчбэка
Просмотреть все новости