Екатерина Зиновьева рассказала о чувствах к Александру Гобозову

"Я так долго его ждала. В жизни добивалась всего сама, и тут на меня свалилось великолепное счастье. Но сглазить очень боюсь, поэтому я довольствуюсь сейчас тем, что у меня есть", - написала девушка.

Как написала девушка в блоге, её нынешнее ощущение, скорее всего, знакомы любой представительнице слабого пола, которая хоть однажды влюблялась в парня. Екатерина долго ждала Александра и теперь радуется каждый раз, когда молодой человек находится рядом. Девушка надеется на долгие отношения с этим человеком.К слову, заглядывать в будущее Екатерина не торопится, и не хочет, боясь сглазить своё счастье. В данный момент она просто довольствуется тем, что имеет, и скромно продолжает верить, что дальше будет ещё лучше.Несколько дней назад, напомним, Гобозов заявил, что намерен не только оставаться участником реалити-шоу, но и видеться с сыном каждый день. Александр верит, что организаторы пойдут ему навстречу и предоставят такую возможность.