Расшифрованный свиток Мертвого моря рассказал о ритуалах иудеев

Ученым удалось найти упоминание о календаре древних иудеев, в котором 364 дня. Кроме того, в свитке содержатся сведения о празднике Нового вина и масла, которые шли вслед за празднованием дня первого урожая пшеницы. Через 50 дней после первого субботнего дня по завершении Песаха отмечался день Новой пшеницы. Затем через 50 суток наступал праздник Нового вина и еще через аналогичный интервал праздновался день Нового масла.Смена времен года также была упомянута в календаре, когда по окончании сезона иудеи отмечали смену времен года. Свиток писал один из членов секты, зашифровав послание на секретном языке. Однако летописец забыл упомянуть несколько праздников, которые впоследствии вписал другой автор.