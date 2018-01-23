Майя Донцова устала держать эмоции в себе

"Однако в последнее время у меня не хватает сил на то, чтобы держать всё в себе и успокаивать себя, и когда в этот момент нет поддержки близких, мне в миллиард раз тяжелее, это как нож в спину", - написала дочка Ирины Михайловны.

В частности, Майя отметила, что не делится тем, что трепет её душу, со всеми. Об этом девушка говорит лишь с самыми близкими людьми. И если человек, которого она любит, перестаёт её понимать, ей становится очень больно. К слову, Майя умеет скрывать свои эмоции за улыбкой, так как не хочет, чтобы о них знали все.Как известно, совсем недавно Майя и Алексей неожиданно расстались, чем сильно расстроили поклонников, ожидавших увидеть их в свадебном конкурсе проекта. При этом о точных причинах такого расположения дел в данный момент не знает никто.Впрочем, Донцова предполагает, что Купин бросил её, когда понял, что у неё начались проблемы с бизнесом. Девушка осталась без денег, а парень, по словам Майи, оказался слишком меркантильным, и этого совершенно не ожидали его поклонники.