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Майя Донцова устала держать эмоции в себе
Звезда "Дома-2" Майя Донцова, которая не так давно рассталась с Алексеем Купиным, рассказала о своих переживаниях в социальной сети Instagram.

В частности, Майя отметила, что не делится тем, что трепет её душу, со всеми. Об этом девушка говорит лишь с самыми близкими людьми. И если человек, которого она любит, перестаёт её понимать, ей становится очень больно. К слову, Майя умеет скрывать свои эмоции за улыбкой, так как не хочет, чтобы о них знали все.

Майя Донцова устала держать эмоции в себе

"Однако в последнее время у меня не хватает сил на то, чтобы держать всё в себе и успокаивать себя, и когда в этот момент нет поддержки близких, мне в миллиард раз тяжелее, это как нож в спину", - написала дочка Ирины Михайловны.

Как известно, совсем недавно Майя и Алексей неожиданно расстались, чем сильно расстроили поклонников, ожидавших увидеть их в свадебном конкурсе проекта. При этом о точных причинах такого расположения дел в данный момент не знает никто.

Впрочем, Донцова предполагает, что Купин бросил её, когда понял, что у неё начались проблемы с бизнесом. Девушка осталась без денег, а парень, по словам Майи, оказался слишком меркантильным, и этого совершенно не ожидали его поклонники.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 10:22
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