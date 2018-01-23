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Курс валют на 23.01.2018

Минфин сообщил об увеличении внутреннего долга России до 7,2 трлн рублей
С начала текущего года действует новый бюджет страны с допустимым показателем внутреннего госдолга в 10,5 трлн руб. Вчера Минфин сообщил, что он достиг 7 трлн 247 млрд руб.

Минфин опубликовал данные о внутреннем госдолге, состоящего в госакциях. За прошедший год этот показатель вырос на 1 трлн рублей или на 19%. В настоящее время этот показатель достиг 7 трлн 247 млрд руб. На начало 2017 года он не превышал 6 трлн 100 млрд руб. Долг состоит из нескольких сегментов: ОФЗ с переменным купонным доходом 24,1%; облигации федерального займа (ОФЗ) с фиксированным доходом в 59%.

Одновременно, в конце декабря прошлого года сообщалось, что исчерпан Фонд национального достояния, а его остатки (свыше 5 трлн рублей) переходят в единый Резервный фонд. По мнению экономистов, такое стремительное уменьшение внутренних резервов государства при возможном снижении в текущем году котировок на углеводороды несет экономические риски для страны.

Минфин сообщил об увеличении внутреннего долга России до 7,2 трлн рублей
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 13:20
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