Девелоперы: Россиянам все чаще не хватает средств на приобретение жилья
Юрий Ильин, глава группы ЛСР сообщил, что россияне, участвующие в долевом строительстве с условием рассрочки, часто пользуются ипотечным кредитованием. За последние годы процент граждан, которые взяли кредит на жилье возрос до 80%, заявляют девелоперы.
Россияне уже несколько лет не могут заплатить полную сумму за квартиру или дом, сообщают девелоперы. По данным профильной организации "Союза девелоперов", только 10% покупателей жилья в России могут сразу оплатить покупку. Остальные пользуются кредитами, причем доля тех, кто перекредитовал ранее выданную ипотеку достигает 75-80%.
Рост доли продаж с ипотекой в прошлом году составил почти 10%, достигнув 50%. Особенно высок процент подобных сделок в Москве. Вениамин Голубицкий, представитель ГК «Кортрос», говорит, что в сегменте комфорт-уровня до 65% совершается с использованием ипотеки.
Россияне уже несколько лет не могут заплатить полную сумму за квартиру или дом, сообщают девелоперы. По данным профильной организации "Союза девелоперов", только 10% покупателей жилья в России могут сразу оплатить покупку. Остальные пользуются кредитами, причем доля тех, кто перекредитовал ранее выданную ипотеку достигает 75-80%.
Рост доли продаж с ипотекой в прошлом году составил почти 10%, достигнув 50%. Особенно высок процент подобных сделок в Москве. Вениамин Голубицкий, представитель ГК «Кортрос», говорит, что в сегменте комфорт-уровня до 65% совершается с использованием ипотеки.
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Добавил: Valeriy Сегодня, 09:54