Девелоперы: Россиянам все чаще не хватает средств на приобретение жилья

Россияне уже несколько лет не могут заплатить полную сумму за квартиру или дом, сообщают девелоперы. По данным профильной организации "Союза девелоперов", только 10% покупателей жилья в России могут сразу оплатить покупку. Остальные пользуются кредитами, причем доля тех, кто перекредитовал ранее выданную ипотеку достигает 75-80%.Рост доли продаж с ипотекой в прошлом году составил почти 10%, достигнув 50%. Особенно высок процент подобных сделок в Москве. Вениамин Голубицкий, представитель ГК «Кортрос», говорит, что в сегменте комфорт-уровня до 65% совершается с использованием ипотеки.