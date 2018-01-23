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Массовое производство электрического хэтчбэка Volkswagen ID стартует осенью 2019 года
Официальные представители компании Volkswagen сообщили о том, что массовое производство электрического хэтчбека Volkswagen ID начнётся в 2019 году. В основе новинки лежит концептуальная модель, которая была продемонстрирована в 2016 году.

Массовое производство электрического хэтчбэка Volkswagen ID стартует осенью 2019 года


В частности, серийная сборка электрического хэтчбека Volkswagen ID запланирована на ноябрь 2019 года. Ожидается, что на европейском рынке электрокар появится в продаже в 2020 году по приемлемой цене.

По предположению экспертов, Volkswagen ID будет оснащён электрическим двигателем производительностью 168 лошадиных сил, одного запаса хода будет хватать на 400 — 600 км. Стоит отметить, что доступный на данный момент для приобретения хэтчбэк Volkswagen e-Golf имеет запас хода в 300 км.

Внешний дизайн нового электрокара будет иметь много общего с прототипом Volkswagen ID. Новинка расширит электрическую линейку немецкого бренда, куда входят минивэн, кроссовер, небольшой фургон и микроавтобус.
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Добавил: Алина Сегодня, 13:00
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