Массовое производство электрического хэтчбэка Volkswagen ID стартует осенью 2019 года

В частности, серийная сборка электрического хэтчбека Volkswagen ID запланирована на ноябрь 2019 года. Ожидается, что на европейском рынке электрокар появится в продаже в 2020 году по приемлемой цене.По предположению экспертов, Volkswagen ID будет оснащён электрическим двигателем производительностью 168 лошадиных сил, одного запаса хода будет хватать на 400 — 600 км. Стоит отметить, что доступный на данный момент для приобретения хэтчбэк Volkswagen e-Golf имеет запас хода в 300 км.Внешний дизайн нового электрокара будет иметь много общего с прототипом Volkswagen ID. Новинка расширит электрическую линейку немецкого бренда, куда входят минивэн, кроссовер, небольшой фургон и микроавтобус.