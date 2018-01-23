PwC: Россия - в ТОП-10 наиболее привлекательных рынков мира 2018 года

Около 5% респондентов видят в России наиболее перспективный рынок для бизнеса в следующие 12 месяцев, приводит данные исследования портал газеты "Коммерсант". Еще в прошлом году Россия не входила в ТОП-10 самых привлекательных рынков, остановившись в шаге от рейтинга на 11-й строчке. Теперь даже в условиях продолжающихся санкций страна выглядит интересным рынком для глобальных корпораций.Лидерами рейтинга оказались США, затем - Китай и Германия. На четвертом месте расположилась Великобритания, а замыкает пятерку лидеров Индия. Российские бизнесмены в 2018 году опасаются негативного воздействия госрегулирования отрасли и терроризма, когда данные факторы способны понизить рейтинги страны.