АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Скрытые угрозы морей: Корабли во время плавания сталкиваются с космическими объектами и различными творениями природы
EUR 69.27 USD 56.63
Курс валют на 23.01.2018

Bacardi покупает производителя мексиканской текилы
Крупнейший в мире производитель спиртных напитков компания Bacardi Limited планирует купить завод по производству мексиканской текилы Patron Spirits за $5,1 млрд, пишет WSJ. Подобный контракт станет крупнейшим на мировом рынке дорогого алкоголя.

Bacardi покупает производителя мексиканской текилы


Bacardi, зарегистрированная на Бермудах, ранее владела 30% швейцарской Patron Spirits. В настоящее время именитый производитель рома готов полностью купить завод по изготовлению текилы. Руководство Bacardi рассчитывает на рост спроса на элитный алкоголь.

Употребление элитной текилы на территории Америки выросло на 700% (2002-2006 год). Покупка Patron Spirits не изменит состав директоров, основатель фирмы и директорат останутся у руля. Ежегодный оборот продукции компании составляет 36 млн бутылок крепкого алкоголя. На рынке США продажи достигли $1,6 млрд за 2016 год. Предположительно, о заключении контракта руководство корпораций сообщит позднее.
Экономика / Главные новости
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 12:40
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Виктория Дайнеко шокировала откровенно
Спорткар Alfa Romeo 6C дебютирует на рынке к 2020
Любовница Бекхэма отказалась заработать на
Минфин сообщил об увеличении внутреннего долга
Вице-президент США отрицает внебрачную связь
Массовое производство электрического хэтчбэка
Просмотреть все новости