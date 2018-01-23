Bacardi покупает производителя мексиканской текилы

Bacardi, зарегистрированная на Бермудах, ранее владела 30% швейцарской Patron Spirits. В настоящее время именитый производитель рома готов полностью купить завод по изготовлению текилы. Руководство Bacardi рассчитывает на рост спроса на элитный алкоголь.Употребление элитной текилы на территории Америки выросло на 700% (2002-2006 год). Покупка Patron Spirits не изменит состав директоров, основатель фирмы и директорат останутся у руля. Ежегодный оборот продукции компании составляет 36 млн бутылок крепкого алкоголя. На рынке США продажи достигли $1,6 млрд за 2016 год. Предположительно, о заключении контракта руководство корпораций сообщит позднее.