Россияне за 2017 год съели на 25% больше картошки, чем разрешено врачами

Прошедшие 10 лет наблюдается стойкий рост употребления картофеля в России, пишет портал газеты "Известия". Нормативы Минздрава ограничивают употребление картофеля 90 кг овоща ежегодно. По итогам прошедшего года потребление картофеля достигло 112,6 кг на каждого жителя, что превышает аналогичное значение за 2016 год на 0,6 кг.В своих подсчетах аналитики учитывают гниль картофеля из-за отсутствия хранилищ, когда 30% всего урожая погибает. Кроме того, в расчет берется картофельный импорт и сохранение части продукции на семена. В итоге получается фонд, который и делится на всех россиян. Эксперты подчеркивают, что повышенный спрос рожден низкой стоимостью гарнира.