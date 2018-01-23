АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Скрытые угрозы морей: Корабли во время плавания сталкиваются с космическими объектами и различными творениями природы
EUR 69.27 USD 56.63
Курс валют на 23.01.2018

Россияне за 2017 год съели на 25% больше картошки, чем разрешено врачами
Согласно данным Минсельхоза, за 2017 год россияне потребили на 25% больше картофеля, чем рекомендуется врачами. Доктора опасаются роста числа диабетиков, а производители объясняют повышенный спрос на овощ ростом потребления чипсов и картошки фри.

Россияне за 2017 год съели на 25% больше картошки, чем разрешено врачами


Прошедшие 10 лет наблюдается стойкий рост употребления картофеля в России, пишет портал газеты "Известия". Нормативы Минздрава ограничивают употребление картофеля 90 кг овоща ежегодно. По итогам прошедшего года потребление картофеля достигло 112,6 кг на каждого жителя, что превышает аналогичное значение за 2016 год на 0,6 кг.

В своих подсчетах аналитики учитывают гниль картофеля из-за отсутствия хранилищ, когда 30% всего урожая погибает. Кроме того, в расчет берется картофельный импорт и сохранение части продукции на семена. В итоге получается фонд, который и делится на всех россиян. Эксперты подчеркивают, что повышенный спрос рожден низкой стоимостью гарнира.
Общество
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 12:30
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Виктория Дайнеко шокировала откровенно
Спорткар Alfa Romeo 6C дебютирует на рынке к 2020
Любовница Бекхэма отказалась заработать на
Минфин сообщил об увеличении внутреннего долга
Вице-президент США отрицает внебрачную связь
Массовое производство электрического хэтчбэка
Просмотреть все новости