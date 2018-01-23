Поклонники Нюши заметили ее округлившийся живот и снова предположили, что она беременна

Певица Нюша в своем аккаунте Instagram опубликовала пикантное фото в купальнике, на котором виден ее округлившийся живот. Поклонники снова предположили, что их любимица беременна.Слухи о беременности Нюши, которой исполнилось 27 лет, ходят с тех пор, как она вышла замуж за Игоря Сивова. Неоднократно певица заявляла в интервью о своем желании стать мамой, но умалчивала о том, когда же наступит этот момент.На этот раз предположения о беременности Нюши спровоцировал ее пикантный снимок в Instagram, на котором она запечатлена в купальнике. Особо внимательные поклонники разглядели округлившийся живот певицы.Фолловеры активно комментируют фото: «Животик снизу округлый, как при беременности», «Беременна?», «Ооо, животик уже не втянуть, поздравляем!»Напомним, что возлюбленный Нюши, чиновник Игорь Сивов, старше нее на 10 лет. В прошлом году, летом пара сыграла пышную свадьбу на Мальдивах.