Роман Капаклы случайно показал Марину Африкантову без фотошопа

На этот раз причиной критики в сторону дочки Татьяны Владимировны стали фотографии, появившиеся в одно время на страницах Марины и её парня Романа Капаклы. При этом улыбчивая блондинка не забыла подкорректировать снимок перед публикацией, а юный атлет этого не сделал, поэтому на фото, размещённом в Сети Романом, Марина выглядит старой.К слову, что-то на снимке Капаклы всё-таки подверглось изменениям. Не совсем понятно только, почему парень не поработал в фотошопе с руками и шеей своей любимой, ведь хорошо видны морщинистая рука Марины и её шея, также не выглядящая свежей. Теперь зрителям даже сложно представить, что с молодым человеком сделает звезда "Дома-2", когда узнает о его ошибке.Как известно, совсем недавно Марина и Роман неожиданно расстались после очередной ссоры, однако потом сразу помирились. По слухам, возобновить роман их заставили организаторы, желающие видеть пару на конкурсе "Свадьба на миллион", в списке участников которой возлюбленные уже имеются.