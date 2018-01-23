Роман Капаклы случайно показал Марину Африкантову без фотошопа
Зрители, которые до сих пор не могут поверить, что Марина Африкантова называет свой настоящий возраст, опять заметили, что девушка выглядит весьма немолодо.
На этот раз причиной критики в сторону дочки Татьяны Владимировны стали фотографии, появившиеся в одно время на страницах Марины и её парня Романа Капаклы. При этом улыбчивая блондинка не забыла подкорректировать снимок перед публикацией, а юный атлет этого не сделал, поэтому на фото, размещённом в Сети Романом, Марина выглядит старой.
К слову, что-то на снимке Капаклы всё-таки подверглось изменениям. Не совсем понятно только, почему парень не поработал в фотошопе с руками и шеей своей любимой, ведь хорошо видны морщинистая рука Марины и её шея, также не выглядящая свежей. Теперь зрителям даже сложно представить, что с молодым человеком сделает звезда "Дома-2", когда узнает о его ошибке.
Как известно, совсем недавно Марина и Роман неожиданно расстались после очередной ссоры, однако потом сразу помирились. По слухам, возобновить роман их заставили организаторы, желающие видеть пару на конкурсе "Свадьба на миллион", в списке участников которой возлюбленные уже имеются.
На этот раз причиной критики в сторону дочки Татьяны Владимировны стали фотографии, появившиеся в одно время на страницах Марины и её парня Романа Капаклы. При этом улыбчивая блондинка не забыла подкорректировать снимок перед публикацией, а юный атлет этого не сделал, поэтому на фото, размещённом в Сети Романом, Марина выглядит старой.
К слову, что-то на снимке Капаклы всё-таки подверглось изменениям. Не совсем понятно только, почему парень не поработал в фотошопе с руками и шеей своей любимой, ведь хорошо видны морщинистая рука Марины и её шея, также не выглядящая свежей. Теперь зрителям даже сложно представить, что с молодым человеком сделает звезда "Дома-2", когда узнает о его ошибке.
Как известно, совсем недавно Марина и Роман неожиданно расстались после очередной ссоры, однако потом сразу помирились. По слухам, возобновить роман их заставили организаторы, желающие видеть пару на конкурсе "Свадьба на миллион", в списке участников которой возлюбленные уже имеются.