Вулканический Мордор обнаружили геологи на дне океана у берегов Австралии
У берегов Австралии на дне океана геологи обнаружили район подводных вулканов, которые напоминают Мордор из произведения «Властелин колец» Джона Толкина.
Используя данные, которые были получены при помощи трехмерного сейсмического отражения, исследователи обнаружили у берегов Австралии подводный ландшафт, похожий на фантастический Мордор, и выяснили, что он был сформирован примерно 35 миллионов лет назад из 26 потоков лавы.
Длина потоков - более 34 километра, а ширина достигает 15. Данная структура образовалась после извержения расположенных на глубине менее 300 метров вулканов. Высота их варьировалась между 60 и 625 метрами.
Полученные данные сейчас будут использоваться для того, чтобы понять, что происходит с вулканами во время их извержений под водой.
Подводные вулканы из-за своего расположения поддаются изучению с трудом. Но использованная в исследовании технология упростит процесс.
Используя данные, которые были получены при помощи трехмерного сейсмического отражения, исследователи обнаружили у берегов Австралии подводный ландшафт, похожий на фантастический Мордор, и выяснили, что он был сформирован примерно 35 миллионов лет назад из 26 потоков лавы.
Длина потоков - более 34 километра, а ширина достигает 15. Данная структура образовалась после извержения расположенных на глубине менее 300 метров вулканов. Высота их варьировалась между 60 и 625 метрами.
Полученные данные сейчас будут использоваться для того, чтобы понять, что происходит с вулканами во время их извержений под водой.
Подводные вулканы из-за своего расположения поддаются изучению с трудом. Но использованная в исследовании технология упростит процесс.