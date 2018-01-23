Вулканический Мордор обнаружили геологи на дне океана у берегов Австралии

Используя данные, которые были получены при помощи трехмерного сейсмического отражения, исследователи обнаружили у берегов Австралии подводный ландшафт, похожий на фантастический Мордор, и выяснили, что он был сформирован примерно 35 миллионов лет назад из 26 потоков лавы.Длина потоков - более 34 километра, а ширина достигает 15. Данная структура образовалась после извержения расположенных на глубине менее 300 метров вулканов. Высота их варьировалась между 60 и 625 метрами.Полученные данные сейчас будут использоваться для того, чтобы понять, что происходит с вулканами во время их извержений под водой.Подводные вулканы из-за своего расположения поддаются изучению с трудом. Но использованная в исследовании технология упростит процесс.