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Вулканический Мордор обнаружили геологи на дне океана у берегов Австралии
У берегов Австралии на дне океана геологи обнаружили район подводных вулканов, которые напоминают Мордор из произведения «Властелин колец» Джона Толкина.
Вулканический Мордор обнаружили геологи на дне океана у берегов Австралии


Используя данные, которые были получены при помощи трехмерного сейсмического отражения, исследователи обнаружили у берегов Австралии подводный ландшафт, похожий на фантастический Мордор, и выяснили, что он был сформирован примерно 35 миллионов лет назад из 26 потоков лавы.

Длина потоков - более 34 километра, а ширина достигает 15. Данная структура образовалась после извержения расположенных на глубине менее 300 метров вулканов. Высота их варьировалась между 60 и 625 метрами.

Полученные данные сейчас будут использоваться для того, чтобы понять, что происходит с вулканами во время их извержений под водой.

Подводные вулканы из-за своего расположения поддаются изучению с трудом. Но использованная в исследовании технология упростит процесс.
В мире / Наука
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 12:10
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