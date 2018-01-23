Рэпер Мот и его жена впервые стали родителями

Матвей Мельников, как зовут исполнителя в миру, рад без памяти малышу. В одной из соцсетей он написал, что они с женой и сыном лишь теперь – «полный набор и полноценная семья». И не забыл поблагодарить за ребенка Марию - «самую лучшую жену и любимую маму».Мот не побоялся присутствовать при рождении своего наследника и вовсю поддерживал жену. Точнее, в самый последний момент, в момент рождения, медперсонал все же выпроводил папашу из родзала. Стоя за дверью он и услышал первый крик своего сына, а потом одним из первых взял его на руки.Не прошло и двух часов жизни малыша, как счастливые родители уже организовали совместную фотосессию.Молодые родители пока не делятся информацией ни об имени ребенка, ни о его весе и росте.