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Рэпер Мот и его жена впервые стали родителями
Жена Мария по завершению всех январских праздников 22 числа подарила рэперу Моту желанный и долгожданный подарок: сына.
Рэпер Мот и его жена впервые стали родителями


Матвей Мельников, как зовут исполнителя в миру, рад без памяти малышу. В одной из соцсетей он написал, что они с женой и сыном лишь теперь – «полный набор и полноценная семья». И не забыл поблагодарить за ребенка Марию - «самую лучшую жену и любимую маму».

Мот не побоялся присутствовать при рождении своего наследника и вовсю поддерживал жену. Точнее, в самый последний момент, в момент рождения, медперсонал все же выпроводил папашу из родзала. Стоя за дверью он и услышал первый крик своего сына, а потом одним из первых взял его на руки.

Не прошло и двух часов жизни малыша, как счастливые родители уже организовали совместную фотосессию.

Молодые родители пока не делятся информацией ни об имени ребенка, ни о его весе и росте.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 12:00
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