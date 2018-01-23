Зрители уверены, что Ольга Рапунцель возьмёт ребёнка у своей младшей сестры

По слухам, родственница Ольги в данный момент находится в положении, однако девушка ещё слишком молода, чтобы заниматься воспитанием ребёнка, в связи с чем старшая сестра может прийти на помощь. Кроме того, ребёнок Ольге сейчас нужен не меньше, уверены хейтеры, так как вскоре ей и самой нужно рожать, а некого.При этом Рапунцель, уже ознакомившаяся с этими слухами, назвала "больными" тех, кто действительно считает, что вскоре ребёнок младшей сестры окажется в её руках. Телезвезда не понимает, как такое вообще могло прийти кому-то в голову. Ольга уверяет, что у неё будет своя дочка, чему девушка не может не порадоваться.Прежде, напомним, в Сети появились слухи об уходе Рапунцель и Дмитренко за ворота, но данная информация до сих пор не подтверждена ни супругами, ни организаторами скандального реалити-шоу.