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Зрители уверены, что Ольга Рапунцель возьмёт ребёнка у своей младшей сестры
Зрители, которые по-прежнему не верят в беременность скандальной участницы "Дома-2" Ольги Рапунцель, решили сделать предположение, согласно которому жена Дмитрия Дмитренко, носящая накладной живот, собирается выдать ребёнка своей младшей сестры за своего, чтобы окончательно развеять разговоры о том, что она обманывает народ.

По слухам, родственница Ольги в данный момент находится в положении, однако девушка ещё слишком молода, чтобы заниматься воспитанием ребёнка, в связи с чем старшая сестра может прийти на помощь. Кроме того, ребёнок Ольге сейчас нужен не меньше, уверены хейтеры, так как вскоре ей и самой нужно рожать, а некого.

Зрители уверены, что Ольга Рапунцель возьмёт ребёнка у своей младшей сестры

При этом Рапунцель, уже ознакомившаяся с этими слухами, назвала "больными" тех, кто действительно считает, что вскоре ребёнок младшей сестры окажется в её руках. Телезвезда не понимает, как такое вообще могло прийти кому-то в голову. Ольга уверяет, что у неё будет своя дочка, чему девушка не может не порадоваться.

Прежде, напомним, в Сети появились слухи об уходе Рапунцель и Дмитренко за ворота, но данная информация до сих пор не подтверждена ни супругами, ни организаторами скандального реалити-шоу.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 08:50
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