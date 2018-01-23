Полиция в Ротердаме будет допрашивать модников в дорогой одежде
Специальный наряд «полиции моды» в Роттердаме будет спрашивать у граждан в дорогой одежде, при каких обстоятельствах и где они покупали свою одежду.
Со слов полицейских, они будут допрашивать «людей, которые выглядят бедно», а также тех, кто попадался ранее на воровстве. Тем гражданам, которые не смогут доказать, что купили ценные вещи сами, придется с ними попрощаться.
Правозащитники уже протестуют против такого нововведения. Они считают, что подобные правила вступают в противоречие с государственным законодательством.
Анна Мике Званевельд, омбудсмен Роттердама, заявила, что в новом законе есть много недоработок. Например, как полиция сможет определить стоимость определенных предметов одежды, тем более если они не новые, а поношенные.
Также женщина уверена в том, что у стражей порядка будет повод предвзято относиться прежде всего к людям не европейской внешности.
Со слов полицейских, они будут допрашивать «людей, которые выглядят бедно», а также тех, кто попадался ранее на воровстве. Тем гражданам, которые не смогут доказать, что купили ценные вещи сами, придется с ними попрощаться.
Правозащитники уже протестуют против такого нововведения. Они считают, что подобные правила вступают в противоречие с государственным законодательством.
Анна Мике Званевельд, омбудсмен Роттердама, заявила, что в новом законе есть много недоработок. Например, как полиция сможет определить стоимость определенных предметов одежды, тем более если они не новые, а поношенные.
Также женщина уверена в том, что у стражей порядка будет повод предвзято относиться прежде всего к людям не европейской внешности.
Общество
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 11:50