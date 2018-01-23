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Эксперт предсказала Ольге Бузовой и Тимуру Батрутдинову рождение ребёнка и брак в 2018 году
Специалист по моделированию будущего Катрин Форс решила посмотреть, что ждёт Ольгу Бузову, и оказалось, что телеведущая может родить первенца и выйти замуж уже в этом году.

Примечательно, что заглянула Форс и в будущее Тимура Батрутдинова, являющегося хорошим другом Бузовой и проводящего в последнее время с ней много времени. В данный момент, как известно, оба находятся в Таиланде и продолжают отмечать 32-летие Ольги.

Эксперт предсказала Ольге Бузовой и Тимуру Батрутдинову рождение ребёнка и брак в 2018 году

По словам Катрин, в 2018 году у Тимура также намечается рождение ребёнка и брак. И это весьма интригует фолловеров, поскольку слухи о романе юмориста и певицы в данный момент активно циркулируют в прессе.

«Звезды показывают, что в 2018 году Тимура ждут новые яркие любовные отношения, которые всколыхнут общественность и возведут его на более высокий социальный статус. Ольга, как никто другой, может в этом помочь. Супруга Батрутдинова обещает стать его деловым партнером, их ожидает успешный совместный бизнес и отличная прибыль», - сказала Форс.

Батрутдинов, напомним, подарил Бузовой на день рождения шикарное ожерелье, став одним из самых ожидаемых гостей на празднике.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 08:40
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