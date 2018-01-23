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Минни Маус получила свою звезду на Аллее славы в Голливуде
Теперь и у Минни Маус есть на Аллее славы в Голливуде звезда ее имени, ведь ее мультяшный друг заполучил подобную награду 40 лет назад.
Минни Маус получила свою звезду на Аллее славы в Голливуде


Мультипликационной героине Минни Маус популярнейшей студии Disney в этом году исполняется 90 лет. «Дебютировала» Минни в далеком 1928 году в «Пароходике Вилли», который, к тому же был и первым звуковым мультиком студии. В честь такого немаленького юбилея подружка Микки Мауса получила и свою звезду на Аллее славы. Кстати ее партнер по мультику Микки стал первым нереальным обладателем звезды. После него на Аллее нашли свои места Багз Банни, Симпсоны, Дональд Дак, Белоснежка, Винни Пух и другие мультипликационные любимцы.

«Одевалась» Минни Маус по моде того времени: платьице в горошек и шляпка на голове. Позже место шляпки занял большой бант. А в 2013 году у девочки Минни появилось первое дизайнерское платье во всем ее «гардеробе»: его создал модный дом Lanvin.
В мире / Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 11:40
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