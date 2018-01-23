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Врачи признали мифическим свойство алкоголя согревать человека в мороз
Врачи развеяли миф о том, что алкоголь имеет свойство согревать человека в мороз.
Врачи признали мифическим свойство алкоголя согревать человека в мороз


Врачи не рекомендуют в морозы согреваться с помощью спиртного, так как алкоголь не греет вопреки устоявшемуся мнению, а увеличивает теплоотдачу тела человека.

Кирилл Шляпников, врач-иммунолог, заявил, что выпивший человек замерзает быстрее, просто не чувствует этого. Его поддержал также Александр Чучалин - главный терапевт Минздрава России, академик РАН, директор НИИ пульмонологии ФМБА. Он отметил, что для согревания в холодную погоду следует употреблять горячие напитки. После этого можно умыться теплой водой, после чего нужно вытереть насухо кожу и растереть участки тела, подвергавшиеся воздействию холода.

Академик также объяснил, что нужно правильно одеваться - в нательное белье из натуральных тканей, которые абсорбируют влагу, выделяющуюся при потоотделении, иначе она дополнительно охлаждает организм при низкой температуре.
Общество
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 11:30
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