Алёна Водонаева разозлила хейтеров, рассказав о своих успехах за пределами "Дома-2"

«Расскажите лучше, что вы сделали за эти годы в вашей жизни? Какие книги вы прочитали? В каких местах путешествовали, что видели? Где построили дом? Где получают образование ваши дети? От кого родили, кстати? С кем связали ваш генофонд? Про дело вашей жизни поведайте, интересно, чем занимаетесь. Сколько заработали за последние 15 лет?», - поинтересовалась Алёна.

Дело в том, что недавно Алёна разместила новый пост в социальной сети, где заявила, что добилась за пределами популярной телестройки большего, чем на периметре. Такое заявление возмутило поклонников, поспешивших напомнить девушке о том, что успехи у неё появились исключительно благодаря творению ТНТ. К слову, популярная особа соглашаться не стала и продолжила стоять на своём.Кроме того, Водонаева опубликовала новый пост, где раскритиковала фолловеров, набросившихся, в свою очередь, с критикой на неё. Телезвезда задала им кучу вопросов, которыми попыталась вразумить.