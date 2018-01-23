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Во Вьетнаме кобра парализовала движение автотранспорта
Во Вьетнаме огромная кобра стала причиной небольшой пробки на трассе в провинции Футхо.
Во Вьетнаме кобра парализовала движение автотранспорта


Автолюбители, ставшие невольными участниками инцидента с пресмыкающимся, сняли происходящее на камеру и выложили в YouTube. На кадрах видно, как из-за двухметровой змеи на проезжей части остановилось несколько автомобилей. Водители попытались было перетащить кобру за хвост, однако получилось не совсем удачно. Тогда, вооружившись палками, несколько мужчин стали ими помогать сдвинуть пресмыкающееся с места.

Некоторые зрители после просмотра ролика, вспомнив, что кобры пользуются во Вьетнаме популярностью в кулинарном деле, предположили, что свою добычу водители и их пассажиры съедят.
https://youtu.be/CDs17vGsS4Y
В мире / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 11:20
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