Во Вьетнаме кобра парализовала движение автотранспорта

https://youtu.be/CDs17vGsS4Y

В мире / Происшествия Добавил: Виктория Морозова

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Автолюбители, ставшие невольными участниками инцидента с пресмыкающимся, сняли происходящее на камеру и выложили в YouTube. На кадрах видно, как из-за двухметровой змеи на проезжей части остановилось несколько автомобилей. Водители попытались было перетащить кобру за хвост, однако получилось не совсем удачно. Тогда, вооружившись палками, несколько мужчин стали ими помогать сдвинуть пресмыкающееся с места.Некоторые зрители после просмотра ролика, вспомнив, что кобры пользуются во Вьетнаме популярностью в кулинарном деле, предположили, что свою добычу водители и их пассажиры съедят.